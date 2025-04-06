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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Sarı-Lacivertliler'de çok sürpriz karar... Yıldız isim kadroda yok

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.04.2025 18:01
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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin oynanmasına az bir süre kala mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Sarı-Lacivertliler'de çok sürpriz karar... Yıldız isim kadroda yok

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe ile üst sıralara çıkmak isteyen Trabzonspor 30. haftadaki dev maçta karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u mağlup edip Galatasaray'la puan farkını düşürmek istiyor. Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Başakşehir'i yenen Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında kazanıp 519 gün sonra üç büyük rakibi önünde galip gelmeye çalışacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

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Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Okay, Arif, Malheiro, Mendy, Lundstram, Mustafa, Zubkov, Draguş, Banza

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

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Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada. Geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazanan Jose Mourinho'nun ekibi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 6'ya indirmişti. Sarı-lacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın BAY geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.

4 OYUNCU SINIRDA

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu ceza sınırında. Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, Trabzonspor maçında kart görmesi durumunda, 31. haftada deplasmanda oynanacak Net Global Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da da Fenerbahçe maçı öncesinde 4 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Uğurcan Çakır, John Lundstram, Ozan Tufan ve Edin Visca Fenerbahçe karşısında kart görmeleri halinde Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.

MOURINHO'DAN KOSTIC KARARI!

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Öte yandan dev randevuya saatler kala sarı-lacivertlilerde teknik patron Jose Mourinho, Filip Kostic'i kadrodan kesti. Bordo-mavililerle oynanacak kritik maç öncesi Sırp futbolcunun, maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Mourinho konuyla ilgili açıklamasında "14 yabancımız var, kadroya 12 oyuncu yazabiliyoruz. Carlos sakattı, o yüzden kadroda olamıyordu. 1 tane oyuncuyu kadronun dışında bırakmam gerekiyordu. Hiç kolay bir karar değildi. Bu oyuncular ilk 11'de olmasa bile kadroda olmaları önemliydi. Bizim takımımızda asla ceza gibi, performans gibi sebeplerle kadroya almamak gibi bir durum olmuyor. Karar vermek gerekiyor. Bugün daha taze oyuncuya ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm için bu kararı verdim." dedi.

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