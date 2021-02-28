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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olay! Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Nwakaeme...

28.02.2021 20:00 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olay! Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Nwakaeme...

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının henüz 12. dakikasında tansiyon yükseldi. Pozisyon sonrası Gökhan Gönül ile Anthony Nwakaeme kısa süreli bir tartışma yaşandı. Fenerbahçe teknik heyetinden Volkan Demirel de Nijeryalı oyuncuya tepki gösterince araya maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu girdi.

Süper Lig'de 27. haftanın en önemli maçı Trabzon'da oynanıyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı'da kozlarını paylaşırken 12. dakikada sinirler gerildi. Fırtına'nın yıldızı Anthony Nwakaeme ile Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, kafa kafaya geldi. Yaşanan pozisyondan sonra iki oyuncu yaklaşık 1 dakika boyunca tartışma yaşadılar.

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Gerilim, Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel'in araya girmesiyle hat safhaya ulaştı. Nijeryalı, bir hayli kızgın görünürken araya giren Yaşar Kemal Uğurlu, tartışmanın büyümesini önledi.

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Gökhan Gönül Anthony Nwakaeme
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