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Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan paylaşım!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.11.2024 22:08
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Trabzonspor'u son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça tanıklık etti. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadelede sarı - lacivertliler ezeli rakibini 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe galibiyetinin ardından kişisel sosyal medya hesabından ''Her şeye rağmen Fenerbahçe. Ne yaparsanız yapın en büyük Fenerbahçe'' paylaşımında bulundu.

Bu söz konusu paylaşım sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM;

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Uçum fenerbahçe
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