SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

17.10.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. VAR hakemi ise Halil Umut Meler oldu.

Ligde son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler, takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 19 puanla lider girerken, Trabzonspor 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

İŞTE DEV MAÇIN İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, A. Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny.

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Crespo, Ferdi, Mesut Özil, Valencia, Rossi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erkenBioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erken
PARTNER"Onların tartışmasına yetişemiyorum""Onların tartışmasına yetişemiyorum"
Trabzonspor'dan 4 imza birdenTrabzonspor'dan 4 imza birden
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine ilginç hediye

Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine ilginç hediye

Balotelli'den ilginç hareket!

Balotelli'den ilginç hareket!

Kuzey İrlanda'da Marcao - Kerem vakası

Kuzey İrlanda'da Marcao - Kerem vakası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Beklenen oldu! Sezon sonu ayrılık

Beklenen oldu! Sezon sonu ayrılık

Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı!

Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.