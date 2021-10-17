Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. VAR hakemi ise Halil Umut Meler oldu.

Ligde son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler, takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 19 puanla lider girerken, Trabzonspor 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

İŞTE DEV MAÇIN İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, A. Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny.

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Crespo, Ferdi, Mesut Özil, Valencia, Rossi.



