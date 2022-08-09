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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu söküp alıyor! Jorge Jesus oynatmayınca...

09.08.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk 11'de tercih etmediği Miha Zajc'ın takımdan ayrılabileceği iddia edildi. 28 yaşındaki Sloven oyuncuyla Trabzonspor'un ilgilendiği ve Jorge Jesus'un vereceği karar sonrası bu transferle ilgili görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu söküp alıyor! Jorge Jesus oynatmayınca...
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trabzonspor'da orta saha arayışları devam ediyor. Yıldız oyuncu Marek Hamsik'in sakatlanması ve Berat Özdemir'in Suudi Arabistan'a gönderilmesinden sonra Abdullah Avcı bu bölgeye acil bir transfer istedi.

FENERBAHÇELİ ZAJC OLTAYA TAKILDI

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Fenerbahçe'de ilk 11'de forma şansı bulamayan Miha Zajc'ın takımdan ayrılma isteği Jorge Jesus tarafından onaylanacak gibi... Orta sahaya yapılan takviyelerin ardından iyiden iyiye rotasyon oyuncusu haline dönen Miha Zajc'ın Trabzon'a gitmeye sıcak bakacağı iddia edildi. Abdullah Avcı'nın da çok istediği isimlerden biri olan Miha Zajc için önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanabilir.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Miha Zajc fenerbahçe
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