Trabzonspor, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu söküp alıyor! Jorge Jesus oynatmayınca...

Trabzonspor'da orta saha arayışları devam ediyor. Yıldız oyuncu Marek Hamsik'in sakatlanması ve Berat Özdemir'in Suudi Arabistan'a gönderilmesinden sonra Abdullah Avcı bu bölgeye acil bir transfer istedi.

FENERBAHÇELİ ZAJC OLTAYA TAKILDI

Fenerbahçe'de ilk 11'de forma şansı bulamayan Miha Zajc'ın takımdan ayrılma isteği Jorge Jesus tarafından onaylanacak gibi... Orta sahaya yapılan takviyelerin ardından iyiden iyiye rotasyon oyuncusu haline dönen Miha Zajc'ın Trabzon'a gitmeye sıcak bakacağı iddia edildi. Abdullah Avcı'nın da çok istediği isimlerden biri olan Miha Zajc için önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanabilir.



