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Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.08.2018 17:24 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasının tamamlanmasının ardından ilk PFDK sevkleri de geldi. 4 büyüklerden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edilirken, yayıncı kuruluş kameralarına küfrederken yakalanan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan karşılaşmaların ardından disiplin sevklerini açıkladı.

Açıklanan disiplin sevklerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş, merdiven boşluklarını boş bırakmadıkları için disiplin kuruluna sevk edilirken, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa finalindeki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edildi. Hasan Şaş'ın karşılaşmanın ardından maçtaki bir kamera ve VAR sistemiyle ilgili söylemleri sosyal medyada yer almıştı.

TFF'den yapılan açıklama gerçekleşen disiplin sevkleri şu şekilde:

"Hukuk Müşavirliği'nce 14.08.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 10.08.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.08.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BURSASPOR Kulübü'nün 11.08.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.08.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 12.08.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 12.08.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GÖZTEPE A.Ş Kulübü'nün 12.08.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ANDRE DE CASTRO PEREIRA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ANTONIO ALBERTO BASTOS PIMPAREL'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu CHARLES FERNANDO BASILIO DA SILVA'nın 13.08.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 10.08.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GALATASARAY A.Ş Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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