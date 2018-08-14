Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan karşılaşmaların ardından disiplin sevklerini açıkladı.

Açıklanan disiplin sevklerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş, merdiven boşluklarını boş bırakmadıkları için disiplin kuruluna sevk edilirken, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa finalindeki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edildi. Hasan Şaş'ın karşılaşmanın ardından maçtaki bir kamera ve VAR sistemiyle ilgili söylemleri sosyal medyada yer almıştı.

TFF'den yapılan açıklama gerçekleşen disiplin sevkleri şu şekilde:

"Hukuk Müşavirliği'nce 14.08.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 10.08.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.