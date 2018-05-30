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Trabzonspor, Ferhat Katipoğlu'nu istiyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.05.2018 19:47 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un, TFF 3. Lig'de mücadele eden Turgutluspor'un 18 yaşındaki yıldızı Ferhat Katipoğlu'na talip olduğu ve her iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Trabzonspor, Ferhat Katipoğlu'nu istiyor

Trabzonspor, Turgutluspor altyapısından yetişen ve bu sezonun ikinci devresinde 9 maçta forma şansı bulan genç yetenek Ferhat Katipoğlu için kırmızı-siyahlılarla görüşmeye başladı.

2013 yılından bu yana altyapılarda Turgutluspor forması giyen genç yetenek Ferhat Katipoğlu sezon başında Gelişim U19 liginde hocalarının dikkatini çekerek A takıma alınmıştı.

İkinci devrenin başında 2 maçta forma şansı bulan genç yetenek ardından da sezonun son 7 maçında tekrar forma giymiş ve Diyarbekirspor ile 1461 Trabzon ağlarına 1’er gol göndermeyi başarmıştı. Turgutluspor yönetimi ile Trabzonspor yetkilileri arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ferhat Katipoğlu Trabzonspor

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