Trabzonspor, Ferhat Katipoğlu'nu istiyor

Trabzonspor, Turgutluspor altyapısından yetişen ve bu sezonun ikinci devresinde 9 maçta forma şansı bulan genç yetenek Ferhat Katipoğlu için kırmızı-siyahlılarla görüşmeye başladı.
2013 yılından bu yana altyapılarda Turgutluspor forması giyen genç yetenek Ferhat Katipoğlu sezon başında Gelişim U19 liginde hocalarının dikkatini çekerek A takıma alınmıştı.
İkinci devrenin başında 2 maçta forma şansı bulan genç yetenek ardından da sezonun son 7 maçında tekrar forma giymiş ve Diyarbekirspor ile 1461 Trabzon ağlarına 1’er gol göndermeyi başarmıştı. Turgutluspor yönetimi ile Trabzonspor yetkilileri arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Trabzonspor'un yeni hocası Ünal Karaman oldu
Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması ve taraftara mesaj!
Ozan Tufan'dan tarihi karar!
Beşiktaş'tan Opare'ye transfer teklifi
Yeni Malatyaspor'un gündeminde Igor Tudor var
Arsene Wenger Ali Koç ile görüşecek
Ali Koç'tan Gökhan Gönül itirafı
Beşiktaş yönetimi Atiba'ya son teklifini yaptı
Gökhan Zan yeniden Hatayspor'da
Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz'ın bonservisi 4-5 milyon euro!
Milan Avrupa kupalarından men edilebilir!
Antrenörden hakeme tokat! Kadın taraftarlardan şok sözler
Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler
Okuyucu Yorumları 0 yorum