Trabzonspor fırsat tepti! Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası Trabzonspor - Kasımpaşa maçıyla start verdi. Papara Park'ta oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

PAPARA PARK'TA GOLLER KARŞILIKLI

Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa karşılaşmada gollerini Carlos Miguel Dias ve Nuno da Costa ile bulurken, bordo - mavililer Simon Banza ve Anthony Nwakaeme ile buldu.

SON 6 MAÇTA SADECE 4 PUAN

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan sadece 3 puan çıkarabilen Karadeniz ekibi, bu bölümde sadece ligin sonuna demir atmış Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başarabilmişti. Bordo - mavililer Kasımpaşa beraberliği ile son 6 maçta 4 puan toplamış oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ DEVAM ETTİRDİ

Bu sonuçla birlikte ligdeki 7.beraberliğini yaşayan Şenol Güneş'in ekibi 16 puan ile 12 .sırada haftaya başlangıç yaptı. Konuk ekip Kasımpaşa ise bu sezon deplasmandaki namağlup serisine devam etti.