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Trabzonspor fırsat tepti! Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.12.2024 22:01
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda 2 dakika içinde bulduğu gollerle öne geçmeyi başardı. Ancak son dakikalarda kalesinde gördüğü golle avantajını koruyamadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor fırsat tepti! Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası Trabzonspor - Kasımpaşa maçıyla start verdi. Papara Park'ta oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

PAPARA PARK'TA GOLLER KARŞILIKLI

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Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa karşılaşmada gollerini Carlos Miguel Dias ve Nuno da Costa ile bulurken, bordo - mavililer Simon Banza ve Anthony Nwakaeme ile buldu.

SON 6 MAÇTA SADECE 4 PUAN

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Ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan sadece 3 puan çıkarabilen Karadeniz ekibi, bu bölümde sadece ligin sonuna demir atmış Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başarabilmişti. Bordo - mavililer Kasımpaşa beraberliği ile son 6 maçta 4 puan toplamış oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ DEVAM ETTİRDİ

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Bu sonuçla birlikte ligdeki 7.beraberliğini yaşayan Şenol Güneş'in ekibi 16 puan ile 12 .sırada haftaya başlangıç yaptı. Konuk ekip Kasımpaşa ise bu sezon deplasmandaki namağlup serisine devam etti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Trabzonspor Trabzonspor
2 - 2
Kasımpaşa Kasımpaşa

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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