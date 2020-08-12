Trabzonspor, Fluminense'de forma giyen Marlon Rodrigues'i kiraladı

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Anders Trondsen ve Stiven Plaza'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer, Fluminense forması giyen Marlon'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
"Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
Tam adı Marlon Rodrigues Xavier olan futbolcu, 20 Mayıs 1997 tarihinde Brezilya'nın Cascavel kentine dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Criciuma'nın altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan Marlon, 2017 yılında Fluminense'ye transfer oldu. 23 yaşındaki sol bek, Brezilya'da Criciuama ve Fluminense takımlarında görev yaptı. Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde kiralık olarak Boavista forması giydi.
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