SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor, Fluminense'de forma giyen Marlon Rodrigues'i kiraladı

Trabzonspor, Fluminense'de forma giyen Marlon Rodrigues'i kiraladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.08.2020 02:24 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Marlon Rodrigues Xavier'in geçici transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Fluminense'de forma giyen Marlon Rodrigues'i kiraladı

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Anders Trondsen ve Stiven Plaza'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer, Fluminense forması giyen Marlon'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

MARLON RODRİGUES KİMDİR?

Tam adı Marlon Rodrigues Xavier olan futbolcu, 20 Mayıs 1997 tarihinde Brezilya'nın Cascavel kentine dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Criciuma'nın altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan Marlon, 2017 yılında Fluminense'ye transfer oldu. 23 yaşındaki sol bek, Brezilya'da Criciuama ve Fluminense takımlarında görev yaptı. Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde kiralık olarak Boavista forması giydi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Süper Lig devi Elneny transferini bitiriyorSüper Lig devi Elneny transferini bitiriyor
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

Galatasaray, yeni transferini açıkladı

Galatasaray, yeni transferini açıkladı

''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!

''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!

Fenerbahçe'den Albayrak'a Mert Hakan cevabı

Fenerbahçe'den Albayrak'a Mert Hakan cevabı

Mert Hakan hakkında olay suçlama! ''Yazışmalar var...''

Mert Hakan hakkında olay suçlama! ''Yazışmalar var...''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Avcı'nın yeni adresi belli oldu

Avcı'nın yeni adresi belli oldu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor, Fluminense'de forma giyen Marlon Rodrigues'i kiraladı

Trabzonspor'da yeni transfer açıklandı

Pereira'dan Sosa'ya: ''17'sinde seni Trabzon'da bekliyorum''

Sosa'ya flaş çağrı ''Trabzon'da bekliyorum''

Trabzonspor Elneny transferini bitiriyor

Süper Lig devi Elneny transferini bitiriyor

Trabzonspor'un yeni jokeri; Trondsen

Trabzonspor'un yeni jokeri; Trondsen

Trabzonspor, Sörloth'un değerini Muriqi üstünden belirledi

'Muriqi 25 ederse Sörloth en az 30 milyon euro!'

Trabzonspor, Anders Trondsen resmen transfer etti

Trabzonspor transferi resmen açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.