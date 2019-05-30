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Trabzonspor forvet transferine yoğunlaştı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

Trabzonspor, golcü oyuncu Hugo Rodallega'ya yeni sezon öncesi yaptığı teklife olumsuz yanıt alma ihtimali üzerine forvet transferine ağırlık verdi.

Trabzonspor forvet transferine yoğunlaştı

Trabzonspor'da çıktığı 80 resmi maçta 35 gol atarak kariyerinin en verimli dönemini geçiren Hugo Rodallega'nın, gelecek sezonla ilgili vereceği karar Karadeniz ekibi tarafından merakla bekleniyor.

Bordo-mavili kulüple sözleşmesi yarın itibariyle sona erecek olan golcü oyuncu, Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 600 bin Euro kazanıyordu. Bordo-mavili yönetim ise kulübün içinde bulunduğu ekonomik tablo nedeniyle oyuncuya gelecek sezon 1 milyon Euro civarında bir rakam ve bonus önerdi. Bu teklif üzerine net bir cevap vermeyen golcü oyuncu düşünmek için süre isteyerek Trabzon'dan ayrıldı ve ailesiyle birlikte tatile çıktı.

TECRÜBELİ BİR FORVET

Bordo-mavili yönetim Hugo Rodallega'ya sunulan teklife olumsuz yanıt alma ihtimalini ön planda tutarak forvet transferiyle ilgili girişimlerini sürdürüyor. Bordo-mavililer ayrıca Ekuban ve altyapıdan yetiştirdiği 2000 doğumlu Koray Kılınç'ı ön plana çıkarmayı düşünürken, bu iki genç ismin yanına Rodallega'dan olumlu yanıt gelmemesi halinde tecrübeli bir forvet transferi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Trabzonspor, Hugo Rodallega konusunda olumlu bir gelişme yaşanmaması halinde listesinde bulunan golcü oyuncularla ilgili görüşmelerine hız verecek. Katar'ın Al Duhail takımında forma giyen ve haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Fas asıllı Fransız oyuncu Youssef El Arabi ilgili araştırmalar devam ediyor. Golcü oyuncunun ismi daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı. Başarılı oyuncu, Katar kulübünde çıktığı 78 maçta 90 gol ve 10 asistle oynadı.

Trabzonspor'un yine izlediği oyuncular arasında yer alan Fas asıllı Fransız forvet oyuncusu Rachid Alioui için de araştırmaları sürüyor. Rachid Alioui ise Fransa 1. Lig ekiplerinden Nimes'te bu sezon forma giydiği 27 maçta 5 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Hugo Rodallega

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