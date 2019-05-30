Trabzonspor forvet transferine yoğunlaştı

Trabzonspor'da çıktığı 80 resmi maçta 35 gol atarak kariyerinin en verimli dönemini geçiren Hugo Rodallega'nın, gelecek sezonla ilgili vereceği karar Karadeniz ekibi tarafından merakla bekleniyor.

Bordo-mavili kulüple sözleşmesi yarın itibariyle sona erecek olan golcü oyuncu, Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 600 bin Euro kazanıyordu. Bordo-mavili yönetim ise kulübün içinde bulunduğu ekonomik tablo nedeniyle oyuncuya gelecek sezon 1 milyon Euro civarında bir rakam ve bonus önerdi. Bu teklif üzerine net bir cevap vermeyen golcü oyuncu düşünmek için süre isteyerek Trabzon'dan ayrıldı ve ailesiyle birlikte tatile çıktı.

TECRÜBELİ BİR FORVET

Bordo-mavili yönetim Hugo Rodallega'ya sunulan teklife olumsuz yanıt alma ihtimalini ön planda tutarak forvet transferiyle ilgili girişimlerini sürdürüyor. Bordo-mavililer ayrıca Ekuban ve altyapıdan yetiştirdiği 2000 doğumlu Koray Kılınç'ı ön plana çıkarmayı düşünürken, bu iki genç ismin yanına Rodallega'dan olumlu yanıt gelmemesi halinde tecrübeli bir forvet transferi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.