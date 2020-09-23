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Trabzonspor, Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ilk 2 haftasında 1 puan toplayan Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Sörloth'un satışının ardından transfer limitini artıran bordo mavili takım sürpriz bir transfere imza attı. Karadeniz temsilcisi Leicester City'nin yıldız futbolcusu Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı

Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Karadeniz temsilcisi bir dönem Sivasspor'da da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran Diabate'nin transferini tamamladı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.


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