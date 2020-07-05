Trabzonspor futbolcusu Guilherme: Galatasaray'ı yenmeye geldik

Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme, Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un, Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Guilherme iddialı açıklamalarda bulundu. Takımdaki havadan bahseden Brezilyalı oyuncu, maça hazır olduklarını belirterek; İstanbul'a Galatasaray'ı yenmeye geldiklerini söyledi.
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