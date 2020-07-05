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Trabzonspor futbolcusu Guilherme: Galatasaray'ı yenmeye geldik

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.07.2020 20:22 | Son Güncelleme

Trabzonspor futbolcusu Guilherme, Galatasaray maçı öncesi beIN SPORTS'a özel açıklamalar yaptı.

Trabzonspor futbolcusu Guilherme: Galatasaray'ı yenmeye geldik

Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme, Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I YENMEYE GELDİK"

Trabzonspor'un, Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Guilherme iddialı açıklamalarda bulundu. Takımdaki havadan bahseden Brezilyalı oyuncu, maça hazır olduklarını belirterek; İstanbul'a Galatasaray'ı yenmeye geldiklerini söyledi.

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