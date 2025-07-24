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Trabzonspor, Galatasaray'dan transfer yapıyor! Fatih Tekke istedi, genç oyuncu 'tamam' dedi

Transfer hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Galatasaray'ın yolları ayırmaya karar verdiği Kazımcan Karataş için girişimlere başladı. Fatih Tekke'nin çok istediği Kazımcan Karataş için görüşen bordo-mavililer kısa süre içinde transferi noktalamak istiyor.

Trabzonspor, Galatasaray'dan transfer yapıyor! Fatih Tekke istedi, genç oyuncu 'tamam' dedi
Emre Şen
Kazımcan Karataş

Kazımcan Karataş

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Pina, Onuachu ve Augusto'yu ile kadrosunu güçlendiren Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Kazımcan Karataş için bordo-mavililer girişimlere başladı.

KAZIMCAN TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Trabzonspor, Galatasaray dan transfer yapıyor! Fatih Tekke istedi, genç oyuncu tamam dedi 1

Trabzonspor, sol bek rotasyonunu güçlendirmek adına Galatasaray’dan Kazımcan Karataş’ı gündemine aldı. Kazımcan'ın bordo-mavililere gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Trabzonspor, Galatasaray dan transfer yapıyor! Fatih Tekke istedi, genç oyuncu tamam dedi 2

Galatasaray'ın da Kazımcan ile yolları ayırmaya sıcak baktığı bilinirken, Trabzonspor ile iyi ilişkiler nedeniyle ayrılığa izin verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray kazımcan karataş
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