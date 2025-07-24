Trabzonspor, Galatasaray'dan transfer yapıyor! Fatih Tekke istedi, genç oyuncu 'tamam' dedi

Pina, Onuachu ve Augusto'yu ile kadrosunu güçlendiren Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Kazımcan Karataş için bordo-mavililer girişimlere başladı.

KAZIMCAN TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Trabzonspor, sol bek rotasyonunu güçlendirmek adına Galatasaray’dan Kazımcan Karataş’ı gündemine aldı. Kazımcan'ın bordo-mavililere gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Galatasaray'ın da Kazımcan ile yolları ayırmaya sıcak baktığı bilinirken, Trabzonspor ile iyi ilişkiler nedeniyle ayrılığa izin verilecek.