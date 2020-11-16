Trabzonspor, Galatasaray'ın da istediği Yunus Mallı transferinde sona geldi

Trabzonspor devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek. Özellikle orta sahaya mutlaka takviye gerçekleştirecek olan Bordo-Mavililer’de, teknik direktör Abdullah Avcı’nın da hem sezon başındaki görüşmelerde hem de gelmeden önce yapılan son temaslarda bu yönde fikir belirttiği öğrenildi. 6 numara diye tabir edilen defansif orta saha mevki için erkenden çalışmalara başlayan Fırtına, ekstra olarak 10 numara da alabilir.

HOCASIYLA ANLAŞAMIYOR

Bu bölge için gündemdeki isim tanıdık: Yunus Mallı. Trabzonspor, yaz döneminde transferin son günlerinde Yunus için ciddi temaslarda bulunmuştu ancak o süreçte teklife pek sıcak bakmayan Yunus, Wolfsburg’da şansını denemek ve hocasının kendisiyle ilgili planlarını görmek istemişti. İşler, Yunus’un istediği gibi gitmedi. Hocası Oliver Glasner ile anlaşamayan ve Bundesliga’da 7 maçın 6’sında kulübede olan Yunus, sadece 1 karşılaşmada 58 dakikada süre bulabildi.

FORMA GİYEBİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

Oynamamaktan rahatsız olan Yunus Mallı, devre arasında kesinlikle ayrılmayı düşünüyor. Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için de Wolfsburg’un yüksek bir rakam talep etmesi beklenmiyor. Özellikle önümüzdeki yaz düzenlenecek EURO 2020’ye mutlaka gitmek isteyen 28 yaşındaki 10 numara, istikrarlı şekilde forma giyebileceği bir takımla anlaşma fikrinde. Hatta Yunus’un Türkiye’de göz önünde olup tam anlamıyla kendisini kanıtlamak istediği öğrenildi.