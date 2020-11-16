SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor, Galatasaray'ın da istediği Yunus Mallı transferinde sona geldi

Trabzonspor, Galatasaray'ın da istediği Yunus Mallı transferinde sona geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.11.2020 09:51 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde olan Yunus Mallı transferini devre arasında bitirmeye çok yakın. Bordo-Mavililer, oyuncunun menajeri ve aynı zamanda amcası olan İlhan Mallı ile şimdiden temaslara başladı. Abdullah Avcı'nın da onay verdiği Yunus Mallı, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Trabzonspor, Galatasaray'ın da istediği Yunus Mallı transferinde sona geldi

Trabzonspor devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek. Özellikle orta sahaya mutlaka takviye gerçekleştirecek olan Bordo-Mavililer’de, teknik direktör Abdullah Avcı’nın da hem sezon başındaki görüşmelerde hem de gelmeden önce yapılan son temaslarda bu yönde fikir belirttiği öğrenildi. 6 numara diye tabir edilen defansif orta saha mevki için erkenden çalışmalara başlayan Fırtına, ekstra olarak 10 numara da alabilir.

HOCASIYLA ANLAŞAMIYOR

Bu bölge için gündemdeki isim tanıdık: Yunus Mallı. Trabzonspor, yaz döneminde transferin son günlerinde Yunus için ciddi temaslarda bulunmuştu ancak o süreçte teklife pek sıcak bakmayan Yunus, Wolfsburg’da şansını denemek ve hocasının kendisiyle ilgili planlarını görmek istemişti. İşler, Yunus’un istediği gibi gitmedi. Hocası Oliver Glasner ile anlaşamayan ve Bundesliga’da 7 maçın 6’sında kulübede olan Yunus, sadece 1 karşılaşmada 58 dakikada süre bulabildi.

FORMA GİYEBİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

Oynamamaktan rahatsız olan Yunus Mallı, devre arasında kesinlikle ayrılmayı düşünüyor. Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için de Wolfsburg’un yüksek bir rakam talep etmesi beklenmiyor. Özellikle önümüzdeki yaz düzenlenecek EURO 2020’ye mutlaka gitmek isteyen 28 yaşındaki 10 numara, istikrarlı şekilde forma giyebileceği bir takımla anlaşma fikrinde. Hatta Yunus’un Türkiye’de göz önünde olup tam anlamıyla kendisini kanıtlamak istediği öğrenildi.

TÜRKİYE’YE GELMEYE SICAK

Yazın yapılan temaslarda, tekrar görüşmek için devre arasını işaret eden Yunus Mallı’nın menajeri ve aynı zamanda amcası İlhan Mallı ile şimdiden Trabzonspor cephesi iletişim kurdu. Galatasaray ve Bundesliga ekibi Mainz’ın da ilgilendiği Yunus konusunda Bordo-Mavililer elini çabuk tutacak. Özellikle Türkiye’ye gelmeye artık sıcak bakan 28 yaşındaki yıldız konusunda Abdullah Avcı’nın da olumlu görüş belirttiği gelen bilgiler arasında.

4 BÖLGEYE TAKVİYE DÜŞÜNÜLÜYOR

Bordo-Mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile önümüzdeki ay detaylı bir transfer toplantısı gerçekleştirecek. Ancak takviye yapılması beklenen bölgeler şimdiden belli gibi. Marlon’dan beklediğini alamayan Fırtına mutlaka savunmanın solunu güçlendirecek. Aynı şekilde orta sahaya defansif bir isim ve 10 numara düşünülüyor. Ayrıca sağ stopere de transfer yapılma ihtimali söz konusu. Devre arası transferinde yerli oyunculara ağırlık verilecek. (Akşam)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavgaMasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
Trabzonspor'da Avcı kanunlarıTrabzonspor'da Avcı kanunları
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'iİşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki
İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki
Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi
Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
Yılın bombası! Devre arasında geliyor...
Yılın bombası! Devre arasında geliyor...
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Meslektaşını yerden yere vurdu... Olay oldu!
Meslektaşını yerden yere vurdu... Olay oldu!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Sörloth transferinde Galatasaray derken Fenerbahçe araya girdi!
Sörloth transferinde Galatasaray derken Fenerbahçe araya girdi!
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor, Galatasaray'ın da istediği Yunus Mallı transferinde sona geldi
Abdullah Avcı'dan flaş transfer çalımı!
Trabzonspor'da Avcı kanunları
Trabzonspor'da Avcı kanunları
Abdullah Avcı ile Trabzonspor daha çok topa sahip olacak
Trabzonspor daha çok topa sahip olacak
Trabzonspor'da Abdullah Avcı kuralları
Trabzonspor'da Abdullah Avcı kuralları
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gündemi takım savunması
Avcı'nın gündemi takım savunması
Lewis Baker: Büyük hedeflere ulaşabiliriz
'Büyük hedeflere ulaşabiliriz'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.