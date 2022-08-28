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TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler...

28.08.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Medical Park Stadyumu'nda karşılaşacak. Bugün (28 Ağustos 2022 Pazar) oynanacak karşılaşma öncesi her iki takımında ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri Trabzonspor ise sarı kırmızılılar karşısında moral arayacak. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Galatasaray maçının kanalı ve saati...

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Futbolseverler maç öncesi internettge araştırma yapmaya başladı. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Medical Pak Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

Trabzonspor Galatasaray maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ:

Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic.

ali palabıyık

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Ali Palabıyık 14 Ağustos 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ali Palabıyık, FIFA kokartlı Türk futbol hakemidir.

Ali Palabıyık'ın hakemlik kariyeri:

Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlayen Ali Palabıyık, 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bıraktı. Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır.[2] İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır.[4] Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

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