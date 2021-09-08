Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile 12 Eylül Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Bruno Peres, Anders Trondsen ve Gervinho, takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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