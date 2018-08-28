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Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 1 Eylül'de oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray arasında 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

"Platinum A/C: 350 lira, Platinum B: 400 lira, VIP Gold 250 lira, VIP Silver 200 lira, Kategori 1: 85 lira, Kategori 2: 75 lira, Kategori 3: 70 lira, Kategori 4: 60 lira, Kategori 5: 50 lira, Kategori 6: 35 lira."

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Galatasaray

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