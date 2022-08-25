YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

25.08.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Galatasaray ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan akşam antrenmanında futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Antrenmanda, Kopenhag maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise koordinasyon, rondo ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Yarını izinli geçirerek Trabzonspor, 27 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor-Galatasaray derbisine konuk takımın taraftarı alınmayacakTrabzonspor-Galatasaray derbisine konuk takımın taraftarı alınmayacak
Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandıYunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
GÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdüGÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor futbol galatasaray

Trabzon Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:34
Öğle
12:28
İkindi
16:13
Akşam
19:13
Yatsı
20:40
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.