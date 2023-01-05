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Trabzonspor Giresunspor maç sonucu ne oldu? Her gol 1 puan! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i!

05.01.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile Giresunspor Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri; rakip takımı ağırladığı son karşılaşmadan eşitlikle ayrılırken aynı takımla karşılaştığı altı resmi maçtan ise galip ayrılmıştı. Peki, Trabzonspor Giresunspor maç sonucu ne oldu, son gülen hangi taraf oldu? İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i...

Trabzonspor Giresunspor maç sonucu ne oldu? Her gol 1 puan! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i!

Trabzonspor, Giresunspor ile Süper Lig'in 17. haftasında bugün karşı karşıya geldi. Oynanan maçta, Hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç oldu. Abdullah Avcı'nın ilk 11 ise bordo mavili taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Giresunspor maçı nasıl bitti? İşte detaylar...

HER GOL 1 PUAN GETİRDİ!

Trabzonspor Giresunspor maçı bugün (5 Ocak Perşembe) saat 20.00'de oynandı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor Giresunspor maçını, Hakem Ali Palabıyık yönetti. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan üstlendi. Trabzonspor Giresunspor maçının dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç oldu.

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Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig'in 17. haftasında Akyazı'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 3-0 kazandı. Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 30. dakikada Bajic (K.K), 69. dakikada Gomez ve 75. dakikada Doğucan Haspolat'tan geldi. Heyecanlı geçen maçta Trabzonspor için adeta her puana bir gol düştü.

TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI İÇİN HEYECAN DORUKTAYDI!

Trabzonspor, bugün Giresunspor'u konuk etti.

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 15 maçta topladığı 26 puan topladı ve 6. sırada yer aldı. Trabzonspor geçen hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olmuştu.

Giresunspor ise Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 19 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Vitor Hugo, Jean-Philippe Gbamin, Eren Elmalı, Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Manolis Siopis, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Maxi Gomez.

Giresunspor: Onurcan Piri, Alper Uludağ, Ramon Arias, Alexis Perez, Hayrullah Bilazer, Brandley Kuwas, Görkem Sağlam, Serginho, Jorman Campuzano, Robert Mejia, Rijad Bajic


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