Trabzonspor Hatayspor ile berabere kaldı! Bordo-mavililer 7. maçında 6. beraberliğini aldı

Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Hatayspor 14. dakikada Görkem Sağlam ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor 48. dakikada Simon Banza ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Trabzonspor'da sakatlanan Serdar Saatçı, 85. dakikada yerini Ali Yılmaz'a bıraktı.

6'INCI BERABERLİK

Beşiktaş maçıyla birlikte takımın başına geçen Şenol Güneş, 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bu sezon ligde henüz mağlup olmayan Trabzonspor, 7 maçta 6. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.