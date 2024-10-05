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Trabzonspor Hatayspor ile berabere kaldı! Bordo-mavililer 7. maçında 6. beraberliğini aldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.10.2024 20:59
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Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Hatayspor ile berabere kaldı! Bordo-mavililer 7. maçında 6. beraberliğini aldı

Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Hatayspor 14. dakikada Görkem Sağlam ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor 48. dakikada Simon Banza ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Trabzonspor'da sakatlanan Serdar Saatçı, 85. dakikada yerini Ali Yılmaz'a bıraktı.

6'INCI BERABERLİK

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Beşiktaş maçıyla birlikte takımın başına geçen Şenol Güneş, 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bu sezon ligde henüz mağlup olmayan Trabzonspor, 7 maçta 6. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Hatayspor Trabzonspor
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