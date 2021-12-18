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Trabzonspor-Hatayspor maçından notlar

18.12.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Antalyaspor maçına göre ilk 11'de zorunlu olarak tek değişiklik yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen haftanın ilk 11'ine göre tek oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta 2-1 mağlup oldukları Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Nwakaeme'nin yokluğunda Denswil'i ilk 11'de oynatarak zorunlu olarak tek değişiklik yaptı.

Oyun kurgusunda da değişikliğe giden Avcı, savunmanın sağında Peres'e, solunda Denswil'e görev verirken Dorukhan Toköz'ü de orta alanda oynattı. Hücum hattının solunda ise Bakasetas forma giydi.

Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra hastalanan Yusuf Sarı da maç kadrosunda yer almadı. Son antrenmanda takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür, yedek kulübesinde yer alırken, Djaniny ise 11'de sahaya çıktı.

- Taraftardan yoğun ilgi

Trabzonspor taraftarı, maça yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmanın biletlerinin tamamına yakınını tüketti.

Medical Park Stadı'nın tribünlerinde küçük boşluk gözlenirken taraftarlar, maç öncesi tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

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