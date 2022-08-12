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Trabzonspor Hatayspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen kimdir, nereli ? Abdülkadir Bitigen hangi takımlı, kaç yaşında?

12.08.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Hatayspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen, 12 Ağustos 2022 Cuma günü oynanacak karşılaşma öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavili ekip Hatayspor'u mağlup edip 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Öte yandan maç için geri sayım devam ederken birçok kişi karşılaşmanın yayın saati ve kanalı ilgili araştırma yapıyor. Peki Trabzonspor Hatayspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Abdülkadir Bitigen hangi takımlı?

Trabzonspor Hatayspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen kimdir, nereli ? Abdülkadir Bitigen hangi takımlı, kaç yaşında?

Trabzonspor Hatayspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen günün ne çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Trabzonspor Hatayspor maçı ile Süper Lig'in ikinci haftası başlayacak. Hatayspor'u sahasında ağırlayacak olan Bordo mavililer stattan üstünlükle ayrılmayı amaçlıyor. Çekişmeli geçeceği ön görülen karşılaşmanın hakemi merak konusu oldu. Trabzonspor Hatayspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Abdülkadir Bitigen hangi takımlı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ ABDÜLKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.

Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.

Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Hatayspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Hatayspor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

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