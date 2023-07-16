Trabzonspor, hazırlık maçında berabere kaldı!

Yenisezon öncesi çalışmalarını Slovenya'nın Kranj şehrinde sürdüren Trabzonspor, NK Celje takımı ile antrenman maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-2'lik eşitlik ayrılan bordo-mavililer, hazırlıklarına devam etti.
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