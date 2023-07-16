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Trabzonspor, hazırlık maçında berabere kaldı!

16.07.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Slovenya'nın Kranj şehrinde sürdüren Trabzonspor, NK Celje takımı ile antrenman maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-2'lik eşitlik ayrılan bordo-mavililer, hazırlıklarına devam etti.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, NK Celje takımı ile berabere kaldı.

KEREM ŞEN VE UMUT BOZOK

2-2’lik eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini 25. dakikada Kerem Şen ve 51. dakikada Umut Bozok kaydetti.

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