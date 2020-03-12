Trabzonspor hem lig hem de deplasman lideri

BtcTürk Yeni Malatyaspor galibiyetiyle puanını 52’ye çıkaran ve averaj fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, bu sezon deplasmanda da en çok puan toplayan takımların başında yer aldı.

Dış sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve bir yenilgi alan bordo-mavililer, topladığı 23 puan ile bu alanda da liderlik koltuğunda yer aldı. Trabzonspor’u, ligde olduğu gibi dış saha performansında da 22 puan toplayan Medipol Başakşehir takip etti.

DEPLASMANDA EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMLARDAN

Öte yandan Süper Lig’de geride kalan 25 haftalık bölümde 58 golle en çok gol atan, kalesinde gördüğü 27 golle de en az gol yiyen dördüncü takım konumunda yer alan bordo-mavililer, dış sahada da gol yollarında birçok rakibini geride bıraktı. Trabzonspor, bu sezon ligde deplasmanda oynadığı 12 maçta 22 gol atıp kalesinde 12 gol görürken, dış sahada attığı gol bakımından 23 gollü Demir Grup Sivasspor’un ardında ikinci, yediği gol bakımından ise Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile birlikte zirvede yer aldı.

ÇİMŞİR’DEN 2.50 PUAN ORTALAMASI

Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten takımın başına geçen ve Trabzonspor teknik direktörü olarak 8 maça çıkan Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takım ile başarıya koşuyor. Birinci adam olarak ilk kez görev yaptığı Trabzonspor ile 8 lig maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Çimşir, maç başına 2.50 puan ortalaması yakalayarak bu alanda Süper Lig’de görev yapan teknik adamlar arasında en yüksek puan ortalamasına sahip isim oldu. Çimşir’i Beşiktaş’ın başında 6 maçta 4 galibiyet, 1’er beraberlik ve mağlubiyet alarak 2.17 puan ortalaması tutturan Sergen Yalçın ile, Medipol Başakşehir ile 25 lig maçında 15 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak maç başına 2.08 puan ortalaması yakalayan Okan Buruk takip etti.