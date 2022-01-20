Olay olan haber doğru mu? Trabzonspor ve Beşiktaş'tan peş peşe açıklama

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken siyah-beyazlılar basında yer bulan Domagoj Vida'nın Trabzonspor'a gideceği yönündeki haberleri yalanladı.

"TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Domagoj Vida’yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Trabzonspor’a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor’un bu transfere sıcak bakmadığı şeklindeki Milliyet Express’de imzasız yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür. Belli çevreler tarafından kasıtlı ve art niyetle yapıldığını düşündüğümüz bu haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Öte yandan Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir. Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, kurumsal iletişim araçlarımızdan bir açıklama yapılmadıkça, bu ve benzeri sözde haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

"GÖRÜŞME OLMAMIŞTIR"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve kulübümüzün Beşiktaş JK’nın oyuncusu Domagoj Vida ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'yle konuya ilişkin herhangi bir görüşmesi olmamıştır." ifadelerine yer verildi.



