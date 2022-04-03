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Trabzonspor, iki haftada 5 puan kaybetti

03.04.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasındaki puan farkı 13'e düştü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak ligin son 2 haftasında 5 puan yitirdi.

Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, siyah-beyazlı takım karşısında da 2 puan kaybetti.

Ligde puanını 71'e yükselten Karadeniz ekibinin en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasındaki puan farkı da 13'e düştü.

Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde ilk maçında bir penaltı kaçırdığı ve son bölümleri 10 kişi oynadığı zorlu Trabzon deplasmanında 1-1'lik beraberlikle döndü.

Trabzonspor'un golünü 56. dakikada Cornelius atarken siyah-beyazlı takımın golünü ise 71. dakikada Rosier kaydetti.

Siyah-beyazlı takım, 69. dakikada Batshuayi ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

- Gaziantep maçı öncesi 3 cezalı

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi 3 oyuncu cezalı duruma düştü.

Karşılaşmada sarı kart görerek 4. sarı kartlarını alan Siopis, Bakasetas ve Djaniny, gelecek hafta takımda yer alamayacak.

Siyah-beyazlı takımda 70. dakikada oyuna giren Larin ise 10 dakika sonra kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

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