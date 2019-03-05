Trabzonspor ikinci yarıda 4. sıraya geriledi

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 2. sırada kapatarak şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşırken Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. Ligin ikinci yarısında 7 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 8 puan topladı, 13 puan kaybı yaşadı. İlk yarıyı Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, ligin 24. haftası sonunda 37 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Bordo-mavili takımın lider ile arasındaki puan farkı da 17'ye yükseldi.

Trabzonspor, ligin ilk yarısının ilk 7 haftasında aynı rakipler karşısında 2 puan daha fazla elde ederek 10 puan toplamıştı. Bordo-mavililer, ilk yarıdaki bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamıştı.

KUPAYA ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi. Bordo-mavililer, sahasındaki 0-0'lık maçın rövanşında deplasmanda Ümraniyespor'a 3-1 yenildi ve kupa hedefini gerçekleştiremedi.