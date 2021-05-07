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Trabzonspor ile Antalyaspor 50. randevuda

07.05.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geride kalan 49 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 90 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.

- Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 52 gol atarken, 20 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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