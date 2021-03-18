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Trabzonspor ilk dörtte kalmak istiyor

18.03.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor ilk dörtte kalmak istiyor

Süper Lig'de son 4 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında yara alan Trabzonspor, sezonu ilk dört takım arasında bitirerek Avrupa vizesi almayı planlıyor.

Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Trabzonspor, sahasındaki kötü gidişata son vermek istiyor.

Evinde üst üste Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetleri alan bordo-mavililer, son haftalarda çıkışa geçen rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak ilk dört takım içerisindeki kalıcılığını sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti. Avcı yönetiminde ilk maçına 22 Kasım 2020’de çıkan bordo-mavililer, geçen 128 günlük sürede 46 puan toplayarak puanını 52 yaptı.

8 HAFTADIR İLK DÖRT TAKIM İÇİNDE

Trabzonspor, ligde 8 haftadır ilk dört takım içinde bulunuyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde 6 puan ile 17. sırada yer alırken, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle birlikte üst basamaklara adım adım yükseldi. Avcı, yönetiminde 14 hafta sonunda 13 basamak yükselerek 4. sıraya gelen bordo-mavililer, burada kalıcılığını sürdürerek üst basamakları zorlamak için mücadele edecek.

YAŞANAN PUAN KAYIPLARI ALTTAKİ TAKIMLARIN İŞTAHINI KABARTTI

Süper Lig'de son 4 haftada 8 puandan olan Trabzonspor'un yaşadığı puan kayıpları alttan gelen takımların iştahını kabarttı. Bordo-mavililerin 52 puanı bulunurken, en yakın takipçisi Alanyaspor'un ise 49 puanı var. Hatayspor ve Gaziantep FK ise 46 puanla üst sıraları gözüne kestiren ekipler arasında.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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