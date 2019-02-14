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Trabzonspor İstişare Kurulu kuruyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.02.2019 11:14 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, yeni tüzüğünde yer alan 52'nci madde gereği 'İstişare Kurulunu' hayata geçirmek için bir araya gelecek. Divan Başkanlık Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu olmak üzere eski başkanlarla birlikte asbaşkanlara davet yazısı gönderdi.

Trabzonspor İstişare Kurulu kuruyor

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, yeni tüzükte yer alan 52’nci madde nedeniyle ‘İstişare Kurulu’ oluşturmak için bordo-mavili kulübün mevcut başkanı Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile birlikte eski kulüp başkanlarına, asbaşkanlarına ve kurul başkanlarına 16 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan toplantıya davet yazısı gönderdi. 50’nin üzerinde isme davet giderken, kurulun ilk toplantısında ise seçim yapılacak. Tüzük gereği ilk kez düzenlenecek olan toplantıya katılacak isimler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir genel sekreter olmak üzere 3 üyeden oluşacak ‘İstişare Kurulu’ belirlenecek.

İstişare Kurulu, yol gösterici olacak

Yeni tüzükte yer alan 52’nci madde gereği ‘İstişare Kurulu’ olağanüstü durumlarda kendiliğinden ya da organ-kurulların talebi üzerine yol gösterici görüşler açıklayabilecek. Seçimli genel kurul toplantılarında tüm başkan adayları ile görüşüp mutabakat sağladıktan sonra genel kurul divanını oluşturabilecek.

52’nci madde

İstişare Kurulu Kuruluşu ise 52’nci madde şu cümlelerle ifade edildi:

"Kurul İcra Heyetini Şubat ayında kendi üyeleri arasında yapacağı seçimle üç yıllığına seçer. İcra heyeti bir başkan, bir başkan vekili ve bir genel sekreter olmak üzere üç üyeden oluşur. Mevcut dernek ve bağlı şirketler yönetim kurullarında görevde olan üyelerden yalnızca bir tanesi icra heyetinde yer alabilir.

‘İstişare Kurulu’ bu tüzükle ile verilen görevler ile olağanüstü durumlarda kendiliğinden ya da organ-kurulların talebi üzerine yol gösterici görüşler açıklayabilecek. Seçimli genel kurul toplantılarında tüm başkan adayları ile görüşüp mutabakat sağladıktan sonra genel kurul divanını oluşturabilecek.

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