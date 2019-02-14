Trabzonspor İstişare Kurulu kuruyor

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, yeni tüzükte yer alan 52’nci madde nedeniyle ‘İstişare Kurulu’ oluşturmak için bordo-mavili kulübün mevcut başkanı Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile birlikte eski kulüp başkanlarına, asbaşkanlarına ve kurul başkanlarına 16 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan toplantıya davet yazısı gönderdi. 50’nin üzerinde isme davet giderken, kurulun ilk toplantısında ise seçim yapılacak. Tüzük gereği ilk kez düzenlenecek olan toplantıya katılacak isimler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir genel sekreter olmak üzere 3 üyeden oluşacak ‘İstişare Kurulu’ belirlenecek.

İstişare Kurulu, yol gösterici olacak

Yeni tüzükte yer alan 52’nci madde gereği ‘İstişare Kurulu’ olağanüstü durumlarda kendiliğinden ya da organ-kurulların talebi üzerine yol gösterici görüşler açıklayabilecek. Seçimli genel kurul toplantılarında tüm başkan adayları ile görüşüp mutabakat sağladıktan sonra genel kurul divanını oluşturabilecek.

52’nci madde

İstişare Kurulu Kuruluşu ise 52’nci madde şu cümlelerle ifade edildi: