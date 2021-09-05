SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor kadrosunun yaş ortalaması 26.9

Trabzonspor kadrosunun yaş ortalaması 26.9

05.09.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel kadrosunda 28 oyuncu bulunduran Trabzonspor'un yaş ortalaması 26.9 olarak dikkat çekiyor. Bordo-mavililerin, bu sezon oynadığı 7 resmi müsabakada sahaya çıkan 11'in yaş ortalaması 28.8, maça göre yaş ortalaması ise 28 oldu.

Trabzonspor kadrosunun yaş ortalaması 26.9

Bu sezon yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren, tecrübeli ve gelecek vadeden isimlerle şampiyonluk mücadelesi verecek olan Trabzonspor'un güncel kadrosunda 28 oyuncu bulunuyor. Bordo-mavililerin takım kadrosunun yaş ortalaması ise 26.9 oldu.

UEFA Konfederasyon Lig'i ve Süper Lig olmak üzere toplam 7 resmi müsabakaya çıkan bordo-mavililerde Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, sahaya çıkardığı 11'in yaş ortalaması ise 28.8.

Karadeniz ekibinin son 5 sezonda sahaya sürdüğü ilk 11'lerin yaş ortalaması ise şu şekilde oluştu:

"2020-21 sezonu 25.9, 2019-20 sezonu 27.4, 2018-19 sezonu 26.9, 2017-18 sezonu 28, 2016-17 sezonu 27."

SAHAYA ÇIKAN EN YAŞLI 11 FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN

Süper Lig'de mücadele veren 20 takımın oyuncu kadroları değişkenlik gösterirken, Transfermarkt verilerine göre yapılan araştırmada en yaşlı 11 ile sahaya Fatih Karagümrük çıkıyor. İstanbul temsilcisini 30.0 ortalamayla Sivasspor takip ederken, Alanyaspor 29.0, Çaykur Rizespor 28.9, Trabzonspor 28.8, Antalyaspor 28.7, Kayserispor ve Altay 28.5, Beşiktaş 28.4, Hatayspor 28.3, Konyaspor 28.0, Adana Demirspor 27.9, Kasımpaşa 27.8, Giresunspor 27.6, Göztepe ile Başakşehir 27.4, Gaziantep FK 27.3, Yeni Malatyaspor 26.9, Fenerbahçe 26.5, Galatasaray 26.1'le liste yer aldı.

Dört büyüklerin maça göre yaş ortalaması ise şöyle oluştu:

"Beşiktaş 28.4, Trabzonspor 28, Galatasaray 27.1, Fenerbahçe 27."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokyo'da golbolde altın madalya!Tokyo'da golbolde altın madalya!
PARTNERYeniden imaj değiştiren Songül Karlı kuaförünü öpücüklere boğduYeniden imaj değiştiren Songül Karlı kuaförünü öpücüklere boğdu
Ezeli rakibe mi gidiyor? Menajeri açıkladıEzeli rakibe mi gidiyor? Menajeri açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Juventus'ta oynayan genç futbolcu hayatını kaybetti

Juventus'ta oynayan genç futbolcu hayatını kaybetti

İkinci yarı yetti! Sonradan açıldık

İkinci yarı yetti! Sonradan açıldık

''Daha ateşli fotoğraflar paylaşacağım''

''Daha ateşli fotoğraflar paylaşacağım''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.