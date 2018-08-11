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Trabzonspor kale arkası tribününe Şehit Eren Bülbül'ün ismini verdi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.08.2018 22:16 | Son Güncelleme

Trabzonspor, geçtiğimiz yıl yaşanan terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül için anlamlı bir karara imza attı. Trabzonspor, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndaki kale arkası tribününe 'Şehit Eren Bülbül Tribünü' ismini verdi.

Trabzonspor kale arkası tribününe Şehit Eren Bülbül'ün ismini verdi!

Trabzonspor, şehit Eren Bülbül'ü unutmadı ve Eren Bülbül'ün adını tribüne verdi.

Trabzonspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genç yaşında gösterdiği büyük cesaret ve yüreklilikle vatan toprağını korurken şehit düşen Eren Bülbül'ün isminin ölümsüzleşmesi adına Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda bulunan kale arkası tribününe 2018 - 19 sezonu için 'Şehit Eren Bülbül Tribünü' adı verilmiştir."

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, "Eren'imiz, evladımız, göz bebeğimiz bir yıl önce bugün vatan toprağını teröristlerden temizlemek için güvenlik güçlerimize yardım ederken genç yaşında şehit olmuştu. Yönetim Kurulu olarak bugün aldığımız kararla Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda bulunan kale arkası tribününe bu sezon için Eren Bülbül’ün ismini verdik. Trabzonspor Kulübü var olduğu müddetçe bu kahraman yavrumuz hafızalarda yaşayacak. İsmi asla unutulmayacak. Biz Eren'e, Eren gibi yiğit evlatlarımıza, Mehmetçiğimize sonsuz minnet borçluyuz. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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