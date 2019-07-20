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Trabzonspor, kamp için Avusturya'ya gitti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.07.2019 14:37 | Son Güncelleme

Sezona 3 Temmuz'da kendi tesislerinde başlayan ve ilk etap çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamlayan bordo-mavili takım, özel uçakla Avusturya'nın Linz kentine hareket etti.

Trabzonspor, kamp için Avusturya'ya gitti

Trabzonspor'un 33 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Fıratcan Üzüm'ün yanı sıra 19 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrılan Atakan Gündüz, Taha Tunç ile genç oyuncular Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, İsmail Karakaş, Furkan Yıldırım, Faruk Can Genç, Mert Kurt, Hüseyin Mert Kurt, Safa Kınalı, Berkay Sefa Kara ve Furkan Tütüncü yer almadı.

Kamp kadrosunda Arda Akbulut, Azat Kuckar, Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Majid Hosseini, Ahmet Baha Bilgin, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Cafer Tosun, Murat Cem Akpınar, Kerem Baykuş, Ahmet Canbaz, Yusuf Yazıcı, Behlül Aydın, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nemanja Andjusic, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Ahmet Eren, Salih Kavrazlı, Koray Kılınç ve Muhammet Akpınar bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkelerinin milli takımında mücadele eden Nijeryalı oyuncu Obi Mikel ile Ganalı Caleb Ekuban'ın ilerleyen günlerde kampa dahil olacakları belirtildi.

5 HAZIRLIK MAÇI

Karadeniz ekibi, 10 günlük kamp boyunca 5 hazırlık karşılaşması oynayacak. Bordo-mavililer, ilk olarak 22 Temmuz'da Macaristan'ın Haladas Szombathely, 23 Temmuz'da Ajman Club (Birleşik Arap Emirlikleri), 25 Temmuz'da 1899 Hoffenheim (Almanya), 27 Temmuz'da Parma (İtalya), 29 Temmuz'da ise Verona (İtalya) takımları ile karşılaşacak.

Trabzonspor, bu akşam Avusturya'da yapacağı antrenmanla ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

BAŞKAN AĞAOĞLU DA KAFİLEDE

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, kafilede yer aldı.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da Trabzon'a gelerek kafileyle birlikte Avusturya'ya hareket etti. Ağaoğlu'nun kamp süresince takımla birlikte olmayı planladığı kaydedildi.

YUSUF YAZICIYA İLGİ

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transferi gündeme gelen Yusuf Yazıcı da kafilede yer alan isimler arasında. Havalimanında taraftarlar yoğun ilgi gösterdikleri Yusuf Yazıcı ile fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor avusturya Linz

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