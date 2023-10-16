Trabzonspor KAP'a resmen bildirdi! Boş sözleşme imzalamıştı... İşte yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın bordo-mavililerden alacağı maaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da Bjelica'nın yerine takımın başına getirilen ve Trabzonspor'daki ikinci dönemini yaşayan Abdullah Avcı 233 gün sonra bordo-mavililerin başında bir maça çıkacak.

MAĞLUBİYETLE NOKTALAMIŞTI

Geçen sezonun 24. haftasında evinde HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 38 puanla 6. sırada yer almasının ardından görevinden ayrılan Abdullah Avcı, eski takımıyla yeni döneminde ilk heyecanını Trabzon'da yaşamaya hazırlanıyor.

MAAŞI BELLİ OLDU

Ayrıca Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki ikinci döneminde yıllık 40 milyon TL (1.3 milyon euro) kazanacak. Ayrıca Trabzonspor'dan yapılan KAP bildiriminde "2024-2025 sezonu garanti ücreti olarak, bir önceki sezon ödenen ücrete, %50 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar" ifadeleri kullanıldı.







