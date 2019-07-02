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Trabzonspor kaptan Sosa ile görüşecek

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

Trabzonspor Yönetim Kurulu, önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan takım kaptanı Jose Sosa'nın kontratıyla ilgili olarak oyuncuyla bir görüşme yapacak. Yeni sezona sorunsuz ve ekonomik anlamda dengeli bir kadro ile girmeye hazırlanan bordo-mavililer, yılda 3 Milyon 240 Bin Euro kazanan oyuncusuna yeni sözleşme şartları önerecek.

Trabzonspor kaptan Sosa ile görüşecek

Trabzonspor, UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları ve Kulüpler Birliği ile Bankalar Birliği arasındaki ‘Kulüpleri mali sıkıntılardan kurtarma’ projesi kapsamında belirlenen kriterlere uygun davranmak için titiz hareket ediyor. Tekrar mali sorunlarla karşı karşıya kalmak istemeyen Karadeniz ekibi örnek planlamaları hayata geçirirken, oyuncular arasında da ekonomik dengeleri sağlamayı hedefliyor. Bordo-mavili yönetim, sözleşmesi devam eden oyuncularıyla da görüşerek mali yönden dengeli bir kadro planlaması üzerinde duruyor.

SOSA İLE GÖRÜŞÜP, FİKRİ ALINACAK

Trabzonspor Yönetim Kurulu, bordo-mavililerin takım kaptanı Sosa ile uygun bir zamanda sözleşmesiyle ilgili olarak bir araya gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon takıma önemli katkıda bulunan, performansının yanı sıra takım kaptanlığı görevini de başarılı bir şekilde yerine getiren yıldız oyuncusundan memnun olan bordo-mavililer Arjanti futbolcuya yeni sözleşme şartları sunacak. Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sosa’ya yeni sözleşme şartları sunmaya hazırlanan yönetim kurulu, oyuncunun Trabzonspor’dan aldığı, yıllık 3 Milyon 240 Bin Euro’da indirime gitmesini isteyecek. İlk planda sözleşmenin uzatılması yönünde teklif getirecek olan Trabzonspor yönetimi olumlu yanıt alması halinde yıllık 1 Milyon 500 Bin Euro’nun üzerinde 3 yıllık yeni şartlar sunacağı belirtiliyor.

EKONOMİK YÖNDEN DENGELİ BİR KADRO

Trabzonspor Yönetim Kurulu, takım kadrosu içinde de mali dengeleri sağlamayı hedefliyor. Oyuncular arasında yıllık kazandıkları ücretler arasında aşırı fiyat farkının önüne geçmek isteyen bordo-mavili yönetim takım uyumu yanında fiyat uyumu da sağlamayı hedefliyor.

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor sosa

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