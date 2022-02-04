Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, karşılaşma için son çalışmalarını yaptı.

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.



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