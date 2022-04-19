Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler!

Trabzonspor Kayserispor maçı için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig'de lider konumunda olan Bordo Mavililer, ligde orta sıralarda yer alan Kayserispor'u konuk edecek. Peki Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Heyecanla beklenen maç ile ilgili detaylar haberimizde.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Kayserispor maçı 19 Nisan Salı (bugün) saat 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, A Spor'da canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Kouassi, Cornelius.

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic.



