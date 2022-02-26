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Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Zorbay Küçük kimdir? Zorbay Küçük nereli ve kaç yaşında?

26.02.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Zorbay Küçük, 3-2 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona eren maçın ardından merak konusu oldu. Bu kapsamda Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Zorbay Küçük kimdir? Zorbay Küçük nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Zorbay Küçük'ün hayatı ve biyografisi...

Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Zorbay Küçük kimdir? Zorbay Küçük nereli ve kaç yaşında?

Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Zorbay Küçük, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçın ardından merak konusu oldu. Maç 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Peki Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Zorbay Küçük kimdir? Zorbay Küçük nereli ve kaç yaşında? Zorbay Küçük'ün hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇININ VAR HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Zorbay Küçük 18 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Zorbay Küçük, Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor - Kardemir Karabükspor karşılaşması ile başlamıştır ve o sezon yalnızca 1 maçta hakemlik yapmıştır.

ZORBAY KÜÇÜK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

29 yaşındaki hakem Zorbay Küçük, 2017 yılından bu yana Süper Lig'teki hakemlik görevini sürdürmektedir.

ZORBAY KÜÇÜK KİMİN OĞLU?

Zorbay Küçük, eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur.Feyzullah Küçük, Adanaspor ve Malatyaspor'un eski futbolcularındandır. Bakırköyspor ve Bursaspor'da da oynamıştır. Futbola veda ettikten sonra 2002 - 2005 yılları arasında Adanaspor'da altyapı antrenörü, 2005 yılında Osmaniyespor 'da teknik direktörlük ve 2007 - 2008 yılları arasında tekrar Adanaspor'da altyapı antrenörlüğü yapmıştır.

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Kayserispor Trabzonspor
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