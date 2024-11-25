Trabzonspor, Adana Demirspor'a acımadı! Akyazı'da oynanan maçta rakibini gole boğan bordo-mavililer, kötü gidişata 'dur' dedi

Süper Ligin 13. haftasında son maçta Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Ligde kötü günler geçiren iki takımın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Trabzonspor 5-0 kazandı.
Trabzonspor'un gollerini Muhammed Cham (3) ve Simon Banza (2) kaydetti. Cham ve Banza'nın müthiş performansı Trabzonsporlu taraftarları bir hayli mutlu etti.
Adana Demirspor, Trabzonspor karşısında aldığı bu mağlubiyetin ardından 2 puanda kalarak ligin son sırasına demir attı. Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda olan Adana Demirspor için tehlike çanları çok ciddi bir şekilde çalmaya devam ediyor.