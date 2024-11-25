Trabzonspor, Adana Demirspor'a acımadı! Akyazı'da oynanan maçta rakibini gole boğan bordo-mavililer, kötü gidişata 'dur' dedi

Süper Ligin 13. haftasında son maçta Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Ligde kötü günler geçiren iki takımın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Trabzonspor 5-0 kazandı.

SIMON BANZA VE CHAM ŞOV YAPTI

Trabzonspor'un gollerini Muhammed Cham (3) ve Simon Banza (2) kaydetti. Cham ve Banza'nın müthiş performansı Trabzonsporlu taraftarları bir hayli mutlu etti.

LİGİN DİBİNE DEMİR ATTILAR

Adana Demirspor, Trabzonspor karşısında aldığı bu mağlubiyetin ardından 2 puanda kalarak ligin son sırasına demir attı. Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda olan Adana Demirspor için tehlike çanları çok ciddi bir şekilde çalmaya devam ediyor.