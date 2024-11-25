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Trabzonspor, Adana Demirspor'a acımadı! Akyazı'da oynanan maçta rakibini gole boğan bordo-mavililer, kötü gidişata 'dur' dedi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.11.2024 21:31
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Süper Lig'in 13. haftası Trabzonspor-Adana Demirspor maçıyla kapandı. Ligde 3 maçtır üst üste kaybeden bordo-mavililer, tıpkı kendileri gibi kötü günler geçiren Adana Demirspor'u konuk etti. Maçın başından sonuna kadar Trabzonspor'un üstün olduğu maç 5-0 bordo-mavililerin lehine sonuçlandı.

Trabzonspor, Adana Demirspor'a acımadı! Akyazı'da oynanan maçta rakibini gole boğan bordo-mavililer, kötü gidişata 'dur' dedi

Süper Ligin 13. haftasında son maçta Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Ligde kötü günler geçiren iki takımın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Trabzonspor 5-0 kazandı.

SIMON BANZA VE CHAM ŞOV YAPTI

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Trabzonspor'un gollerini Muhammed Cham (3) ve Simon Banza (2) kaydetti. Cham ve Banza'nın müthiş performansı Trabzonsporlu taraftarları bir hayli mutlu etti.

LİGİN DİBİNE DEMİR ATTILAR

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Adana Demirspor, Trabzonspor karşısında aldığı bu mağlubiyetin ardından 2 puanda kalarak ligin son sırasına demir attı. Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda olan Adana Demirspor için tehlike çanları çok ciddi bir şekilde çalmaya devam ediyor.

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MS
Trabzonspor Trabzonspor
5 - 0
Adana Demirspor Adana Demirspor

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Trabzonspor Adana Demirspor
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