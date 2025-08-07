Trabzonspor Kazeem Olaigbe transferini resmen açıkladı!

Trabzonspor, Fransız ekibi Rennes'den Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

RESMEN DUYURULDU

''Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Kazeem Olaigbe’nin, kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.''

DETAYLAR BELLİ OLDU

Kazeem Olaigbe için 3 taksit halinde toplamda 5 milyon euro ödeyecek olan Bordo Mavililer, bir sonraki satıştan %15 pay da verecek. Olaigbe ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

2025-26: 1.3 M€

2026-27: 1.35 M€

2027-28: 1.4 M€

2028-29: 1.5 M€

2029-30: 1.6 M€

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Bordo mavili ekip twitter üzerinden paylaştığı klip ile Kazeem Olaigbe transferini duyurdu.