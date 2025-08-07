SPOR

Trabzonspor Kazeem Olaigbe transferini resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Fransa ekibi Rennes'den transferi Kazeem Olaigbe transferini resmen duyurdu.

Trabzonspor, Fransız ekibi Rennes'den Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

''Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Kazeem Olaigbe’nin, kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.''

Kazeem Olaigbe için 3 taksit halinde toplamda 5 milyon euro ödeyecek olan Bordo Mavililer, bir sonraki satıştan %15 pay da verecek. Olaigbe ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

2025-26: 1.3 M€
2026-27: 1.35 M€
2027-28: 1.4 M€
2028-29: 1.5 M€
2029-30: 1.6 M€

Bordo mavili ekip twitter üzerinden paylaştığı klip ile Kazeem Olaigbe transferini duyurdu.

