Trabzonspor Kazeem Olaigbe transferini resmen açıkladı!

Trabzonspor, Fransız ekibi Rennes'den Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
''Kamuoyuna Duyuru
Profesyonel futbolcu Kazeem Olaigbe’nin, kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.''
Kazeem Olaigbe için 3 taksit halinde toplamda 5 milyon euro ödeyecek olan Bordo Mavililer, bir sonraki satıştan %15 pay da verecek. Olaigbe ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.
2025-26: 1.3 M€
2026-27: 1.35 M€
2027-28: 1.4 M€
2028-29: 1.5 M€
2029-30: 1.6 M€
Bordo mavili ekip twitter üzerinden paylaştığı klip ile Kazeem Olaigbe transferini duyurdu.
“Bu sadece forma değil; bu şehrin alın teri, çocukların hayali, dedenin duasıdır.”— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 7, 2025
𝐾𝑎𝑧𝑒𝑒𝑚 𝑂𝑙𝑎𝑖𝑔𝑏𝑒 | #𝟕𝟎 pic.twitter.com/niud4FXt7T
