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TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda?

15.09.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Kızılyız ile kozlarını paylaşacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma için geri sayım devam ederken bordo mavili taraftarlar karşılaşmaya öncesi 'Trabzonspor Kızılyıldız maçı canlı izle' konu başlığını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Karşılaşmada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Peki, Trabzonspor Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Kızılyıldız UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşacak. Karşılaşma için geri sayım sürerken taraftarlar arama motorlarında 'Trabzonspor Kızılyıldız maçı canlı izle' konu başlığını sorgulamaya başladı. Peki, Trabzonspor Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Kızılyıldız maçı EXXEN dijital platformunda canlı olarak ekrana gelecek.15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kızılyıldız maçı EXXEN'den canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, HUGO, EREN, SİOPİS, HAMSİK, BAKASETAS, A.ÖMÜR, UMUT, GOMEZ

KIZILYILDIZ: BORJAN, SRNİC, ERAKOVİC, MİLUNOVİC, DRAGOVİC, RODİC, KANGA, SANOGO, BUKARİ, KATAİ, PESİC

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