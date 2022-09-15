TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Kızılyıldız UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşacak. Karşılaşma için geri sayım sürerken taraftarlar arama motorlarında 'Trabzonspor Kızılyıldız maçı canlı izle' konu başlığını sorgulamaya başladı. Peki, Trabzonspor Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Kızılyıldız maçı EXXEN dijital platformunda canlı olarak ekrana gelecek.15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kızılyıldız maçı EXXEN'den canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, HUGO, EREN, SİOPİS, HAMSİK, BAKASETAS, A.ÖMÜR, UMUT, GOMEZ

KIZILYILDIZ: BORJAN, SRNİC, ERAKOVİC, MİLUNOVİC, DRAGOVİC, RODİC, KANGA, SANOGO, BUKARİ, KATAİ, PESİC

