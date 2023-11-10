TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor Konyaspor maçı saat ve yayın bilgisine dair araştırmalar karşılaşma gününün gelmesiyle hızlandı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Konyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Maçı yakından takip etmek isteyen futbol severler Trabzonspor Konyaspor maçı hakkındaki tüm detaylara ulaşmak istiyor. İşte Trabzonspor Konyaspor maçı hakkında detaylı bilgiler...
Trabzonspor Konyaspor maçı, 10 Kasım 2023 Cuma günü gerçekleşecek. Heyecanlı mücadele saat 20.00'da başlayacak.
Trabzonspor Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Trabzonspor Konyaspor maçı Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edilebilecek.
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen, Berat, Mendy, Pepe, A.Ömür, Visca, Onuachu.
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme (Yasir), N’Zonzi, Soner, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi.