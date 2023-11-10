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TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMI

10.11.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor Konyaspor canlı izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Trendyol Süper Lig heyecanı Trabzonspor Konyaspor maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. 12. hafta müsabakasında Trabzonspor, Papara Park Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek. Peki, Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Konyaspor maçı saat ve yayın bilgisine dair araştırmalar karşılaşma gününün gelmesiyle hızlandı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Konyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Maçı yakından takip etmek isteyen futbol severler Trabzonspor Konyaspor maçı hakkındaki tüm detaylara ulaşmak istiyor. İşte Trabzonspor Konyaspor maçı hakkında detaylı bilgiler...

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Konyaspor maçı, 10 Kasım 2023 Cuma günü gerçekleşecek. Heyecanlı mücadele saat 20.00'da başlayacak.

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TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

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TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE!

Trabzonspor Konyaspor maçı Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edilebilecek.

TRABZONSPOR KONYASPOR CANLI MAÇ ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen, Berat, Mendy, Pepe, A.Ömür, Visca, Onuachu.

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme (Yasir), N’Zonzi, Soner, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi.

Canlı Skor


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