Trabzonspor kötü haberi duyurdu! "Kırık olduğu yönünde haber aldık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, RAMS Başakşehir karşısında alınan 4-3’lük galibiyetin ardından hem oyuncularını övdü hem de sakatlık durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

“MUÇİ ADINA ÇOK SEVİNDİM”

Mücadelenin son anlarında gelen frikik golüne değinen Tekke, oyuncusu Ernest Muçi’ye güvendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son gol öncesi frikik pozisyonu vardı… Muçi kullanacak diye düşündüm. Yardımcılarıma da ‘At ve gün senin günün olsun’ dedim. Muçi adına çok sevindim. Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor ama Muçi’nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. 3 puan almamızda büyük pay sahibi. Kendi sevincimi çok paylaşamam ama Muçi için inanılmaz bir patlama oldu herhalde."

“VİSCA AMELİYAT OLACAK”

Başakşehir’in kırmızı kart görmesi ve Edin Vişça’nın sakatlanmasının üzücü olduğunu belirten Tekke, tecrübeli oyuncudan gelen kötü haberi duyurdu:

"Kırık olduğu yönünde haber aldık. Edin Visca sakatlığı nedeniyle operasyon geçirecek, üzücü olan bu."

Maçın zorluklarına değinen Tekke, takımının performansını da değerlendirdi:

"Bizim için kolay maç olmuyor. Çok iyi gidiyoruz ama bazı oyuncularımın performansı daha yukarıda olmalı. Öbür türlü idare edemiyoruz."

Futbolculara yönelik eleştirilere tepki gösteren deneyimli teknik adam, oyuncuların yaşadığı zorluklara dikkat çekti:

"İnsanlar kızdıkları şeyi bilmiyor… Bir oyuncunun hayatı… Aldıkları ücretler doğru ama bakın, sakatlandı! Ben 16 ameliyat oldum, hayatım hastanelerde geçti. Psikolojik tarafı da var, bunlar yatmıyorlar. Herkes biliyor bu işi, kimse saygı göstermiyor."