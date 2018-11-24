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Trabzonspor Kulübü'nden taraftara uyarı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.11.2018 15:16 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları maç öncesinde taraftarını uyardı.

Trabzonspor Kulübü'nden taraftara uyarı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA talimatları gereğince statlarda meşale yakmanın, su şişesi ve benzeri maddeler atmanın, kötü tezahüratta bulunmanın, statlara yanıcı ve yakıcı maddeler sokmanın yasak olduğu anımsatıldı.

Kulübün daha önce oynanan maçlarda taraftarların kötü tezahüratı nedeniyle ciddi oranda ceza ödediğine işaret edilen açıklamada, "Bu cezalar, her tekrarda katlanarak artmakta ve sonuç olarak daha da ağır boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca bu cezaların kulübümüze getireceği zararların yanı sıra sebebiyet verenler de yasa gereği maddi ve manevi çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır" ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşma için toplu taşıma araçlarının kullanılmasına da özen gösterilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, maç boyunca taraftarların takımını centilmence desteklemeleri istenildi. Öte yandan, Medical Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için saat 15.00'ten itibaren Trabzon Barosu önünden ve Pazarkapı peronlarından stada ring seferleri düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
uyarmak yetmez bunlarin ellerini ayaklarini zincire vuracaksin????????
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