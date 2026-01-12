SPOR

Trabzonspor kupa hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde ise Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Teknik Direktör Fatih Tekke’ye ziyarette bulundu.

Trabzonspor kupa hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Trabzonspor kupa hazırlıklarını sürdürdü 1

Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirirken, idman 5’e 2 ile devam etti. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor kupa hazırlıklarını sürdürdü 2

Trabzonspor, yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarının tamamlayacak ve aynı gün İstanbul’a hareket edecek.

DİVAN KURULUNDAN ZİYARET

Trabzonspor kupa hazırlıklarını sürdürdü 3

Öte yandan antrenman öncesi Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve Divan Başkanlık Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Fatih Tekke'yi ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Teknik Direktör Fatih Tekke'ye ve takıma başarı dileklerini iletti.

