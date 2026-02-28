Yapay zeka Galatasaray'ın Liverpool eşleşmesini binlerce kez simüle etti! O tahmin olay yarattı

Juventus’u saf dışı bırakarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde adını son 16 turuna yazdıran Galatasaray’ın yeni rakibi İngiliz devi Liverpool oldu. Sarı-kırmızılılar, eşleşmenin ilk maçında 10 Mart’ta İstanbul’da taraftarı önüne çıkacak, rövanş ise 18 Mart’ta İngiltere’de oynanacak.

EŞLEŞMEYİ SİMÜLE ETTİ

Dev karşılaşma öncesi istatistik verileriyle öne çıkan Opta’nın simülasyon sonuçları dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi eşleşmesini binlerce kez analiz eden yapay zeka, tur şanslarına dair çarpıcı oranlar ortaya koydu.

GALATASARAY'A %17.7 İHTİMAL

Buna göre Galatasaray’ın Liverpool’u eleyerek çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 17.7 olarak hesaplandı. Sarı-kırmızılıların turnuvadaki yolculuğunu daha da ileri taşıma ihtimalleri ise daha düşük oranlarda kaldı.

FİNAL İHTİMALİ %0.9

Opta verilerine göre Galatasaray’ın yarı finale çıkma olasılığı yüzde 3.4, finale yükselme ihtimali yüzde 0.9 olarak belirlendi. Kupayı müzesine götürme ihtimali ise yüzde 0.2 seviyesinde gösterildi.

İstanbul’daki ilk maç, temsilcimizin tur umutları açısından belirleyici olacak. İngiltere deplasmanı öncesinde alınacak skor, eşleşmenin kaderini büyük ölçüde şekillendirecek. Sarı-kırmızılılar, istatistiklerin ötesine geçerek Avrupa’da bir sürprize imza atmayı hedefliyor.