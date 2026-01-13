SPOR

Trabzonspor, kupada 3 puanla moral bulmak istiyor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda mücadele eden Trabzonspor, İstanbulspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor. Bordo-mavililer, rakibine en son 25 yıl önce mağlup oldu.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda saat 18.00’de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek. Demirkıran’ın yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Özcan Sultanoğlu yapacak.

GRUPTA İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçını kazanarak grupta ilk galibiyetini elde etmek istiyor. A Grubu’ndaki ilk maçında sahasında Alanyaspor’a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, 2. hafta maçında ise İstanbulspor’u yenerek grupta ilk 3 puanını elde etmeyi hedefliyor.

LİGDE VE KUPADA 25 MAÇ OYNANDI

Trabzonspor ile İstanbulspor, bugüne kadar Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 25 kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, bu süreçte rakibine karşı 12 galibiyet alırken, İstanbulspor 6 kez kazandı. İki takım arasındaki 7 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 41 gol atarken kalesinde ise 20 gol gördü.

TRABZONSPOR RAKİBİNE EN SON 25 YIL ÖNCE YENİLDİ

Trabzonspor, İstanbulspor'a lig ve kupa maçları olmak üzere en son 25 yıl önce mağlup oldu. 23 Eylül 2001'de rakibi İstanbulspor'a 2-1'lik skorla yenilen bordo-mavililer, söz konusu müsabakadan sonra rakibine yenilmedi.

