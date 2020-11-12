Trabzonspor kuvvet çalıştı

Trabzonspor salonda çalıştı. Abdullah Avcı yönetiminde10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki fitness salonunda yapılan günün ilk antrenmanın ısınma bölümünde mobilizasyon hareketleri ve core çalışması, ana bölümde ise genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Eddie Newton döneminde altyapıya gönderilen genç oyuncular Kerem Baykuş, Furkan Cebeci ve Farukcan Genç'i tekrar A Takım antrenmanlarına dahil etti.
Bordo-mavililer günün ikinci antrenmanını ise akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla sürdürecek.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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