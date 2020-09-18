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Trabzonspor, Lewis Baker'ı açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker'ın transfer edildiğini açıkladı ve rakamları duyurdu

Trabzonspor, Lewis Baker'ı açıkladı

Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker'ın transferiyle ilgili KAP'a açıklama yaptı. Bordo mavililer, Chelsea'ye ödeme yapmayacak. Futbolcu ise 700 bin Euro maaş alacak.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker'ın, 1(Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."

"Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70.000.-EUR ödenecektir."


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