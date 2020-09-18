Trabzonspor, Lewis Baker'ı açıkladı

Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker'ın transferiyle ilgili KAP'a açıklama yaptı. Bordo mavililer, Chelsea'ye ödeme yapmayacak. Futbolcu ise 700 bin Euro maaş alacak.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker'ın, 1(Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."

"Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70.000.-EUR ödenecektir."



