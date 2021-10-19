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Trabzonspor, Liverpool'u solladı

19.10.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 21 maçlık yenilmezlik serisi ile Avrupa'nın devlerini de sollladı.

Trabzonspor, Liverpool'u solladı

Mağlup olmama serisini 21 karşılaşmaya çıkaran Trabzonspor, Avrupa'da da adından söz ettiriyor… Avrupa'nın büyük ligleri ve Türkiye Süper Ligi baz alındığında devam eden en uzun yenilmezlik serisi Trabzonspor'un elinde.

Bordo-mavililer, 11 galibiyet ve 10 beraberlik ile yoluna devam ederken, Trabzonspor'u Liverpool (18), Napoli (17), Milan (13), Freiburg (8) ve Real Sociedad (8) takip ediyor.

Geçen sezon Trabzonspor'da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 41 maçlık periyotta 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, başarılı bir grafik ortaya koydu.

Avcı, ligde Trabzon ile 2.3'lük puan ortalaması yakaladı. Karadeniz ekibi, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlikle 71 puan toplayarak dördüncü olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Liverpool
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